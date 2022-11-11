الإدارة العامة لبنوك الدم تكرم وكيل صحة الغربية

كرمت الإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية والدكتورة ناهد مولانا مدير إدارة بنوك الدم بالغربية وتقديم شهادات التقدير لهما، نظير الجهد المبذول لتطوير منظومة الدم بالمحافظة وكيفية التغلب علي الأزمات ومواجهة التحديات التى تواجه بنوك الدم بالغربية والمساهمة في تطوير ورفع كفاءة بنوك الدم بالمستشفيات العامة.

وأشار وكيل الوزارة أنه قد تم إحالة عدد ٥٠٠ حاله فيروس B إلى مراكز العلاج والاستعلام عن عدد ١٧ الف متبرع على السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية مصر خاليه من فيروس سي ، وكذا إحالة عدد ٢٤٠٠ حاله فيروس سي إلى مراكز العلاج ، وتجميع ٢٥ الف وحده دم ببنوك الدم الرئيسية.



وأوضح أنه جاري تطوير البنية التحتية ببنك الدم بمستشفي المنشاوى العام وتجهيزه وتحويله من بنك دم تخزينى إلى بنك دم تجميعى، مؤكدا علي المشاركة الفعالة في أزمة بنك الدم الاقليمى فيما حدث من انفجار خزانات المياه الخاصه بالبنك، لافتا إلى أن قد تم إفتتاح عيادة أمراض الهيموفيليا والثلاثيميا بمستشفى المحلة العام.

كما وجه وكيل الصحة بالغربية بزيادة القدرة التجميعية لمراكز بنوك الدم، ورفع كفاءتها من حيث تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة طبية ذات جودة فائقة من خلال تحديث خطة العمل ببنوك الدم، لتشارك محافظة الغربية في تغطية احتياجاتها من الدم ومشتقاته، والمساهمة في تغطية احتياجات محافظات أخرى، وتحقيق التكامل والتوأمة بين كافة القطاعات العاملة بخدمات نقل الدم، بهدف توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.

IMG-20221111-WA0068

IMG-20221111-WA0066