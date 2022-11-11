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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تغزو عالم الميتافيرس من بوابة سوق أبوظبي العالمي.. ما القصة

صدى البلد

أطلق مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، أول خدمة على مستوى العالم لتقديم خدمات الوساطة من خلال عالم "الميتافيرس".

ومن المقرر أن تحدث هذه الخدمة نقلة نوعية في تقديم خدمات الوساطة في جميع أنحاء العالم وتحويل مباشرةً خدمات الوساطة الملحقة بمحاكم سوق أبوظبي العالمي إلى نهج الجيل التالي لتقديم هذه الخدمة.

 

تسوية القضايا بمنتهى السرية
وتعد خدمات الوساطة أساسية لتمكين أطراف النزاع من التفاوض لتسوية قضاياهم بمنتهى السرية من خلال وسيط محايد، وفق إطار توافقي لا يتم فيه فرض قرار على أي طرف من الأطراف، كما تساعد خدمات التسوية المبكرة للمنازعات من خلال الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية وتُحدث توفير في موارد الشركات، مما يمنح المؤسسات القدرة على تركيز جهودها على أولويات العمل الأساسية.

وستوفر خدمة "الوساطة في الميتافيرس" من سوق أبوظبي العالمي تجربة ملائمة وشاملة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة للجيل الثالث من الإنترنت (ويب 3)، والتي تعزز قيمة الوساطة الافتراضية من خلال السماح للمشاركين بالوصول إلى مساحات مكتبية ثلاثية الأبعاد.

وستعتمد مساحات المكتبية الافتراضية هذه على شكل المساحات الفعلية داخل مركز التحكيم، لنقل صور المشاركين بالفيديو مع دمج المحيط الافتراضي.

 

الدخول عبر أجهزة متعددة
ويمكن الدخول إلى "مركز التحكيم الافتراضي" عبر الحواسيب بأنواعها بما فيها أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول، دون الحاجة إلى الاستثمار في أجهزة إضافية. وبذلك يقدم "مركز التحكيم الافتراضي" تجربة شاملة، تحاكي العالم الواقعي وتعزز التواصل بين الأطراف المعنية.

 

ويتماشى إطلاق "خدمة الوساطة في الميتافيرس" مع أهداف مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، المتمثلة في زيادة تفاعل الأطراف المعنية التي ترغب في استكشاف حلول منازعاتهم وفق ما يلائمهم وتقييم مدى فعالية هذه الخدمة عند عدم تواجدهم شخصياً في مركز التحكيم والقبول بالوساطة بوصفها طريقة رئيسية لحل المنازعات، وفي هذا الإطار يقتضي التنويه أن نسبة نجاح مركز التحكم في سوق أبوظبي العالمي في حل المنازعات عبر الوساطة تصل إلى 80%.

 

كما تتماشى هذه المبادرة المبتكرة، مع التزام الدولة بالحد من الانبعاثات الكربونية لأنشطة تسوية المنازعات الدولية. ويعد إلغاء الحاجة إلى السفر لحضور الاجتماعات شخصياً وتوفير حلول رقمية لفض المنازعات من خلال الفضاء الافتراضي على نطاق عالمي، خطوة إيجابية وعلى جانب عالي من الأهمية خصوصاً في ظل الأهمية التي يوليها كبار التنفيذيين لاستدامة البيئية.

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