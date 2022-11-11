ممثل الرئاسة بمؤتمر المناخ: هذه القمة COP27 الأولى التي تعين مبعوثا للشباب

قال السفير وائل أبو المجد ممثل الرئاسة المصرية في قمة المناخ Cop 27 :"نعتبر الشباب جزءا أساسيا و مبادرتهم مهمة، هذه النسخة من القمة هي الأولي التي تعين مبعوثا للشباب و نحن فخورون بالعمل الجبار التي قامت بها والذي شمل المرئيات و روية الشباب في كوب ٢٧.

و أوفي أبو المجد خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات الكبري الجميع بالمستجدات الخاصة بيوم الشباب وعلق :" هناك أرضية للشباب مخصصة و جناح الشباب كل هذه الأمور لا سبق لها في مؤتمر الأطراف، لذا اليوم المخصص الشباب ركز علي الحلول التي ينهض بها الشباب.

و حضر ذلك منصة الشباب حول المناخ ، وقد أعدوا بيانا يشمل آرائهم أمها وثيقة ممتازة، وبها عدد من المطالب من طرف ١٤٩ بلدا".

ومن بين النقاشات التي دفع بها الشباب هو مفهوم العدالة والعدل كذلك تحدث علي التعليم.