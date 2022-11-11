ممثل رئاسة COP 27: الرئاسة الأمريكية أظهرت إرادة حقيقة لدعم العمل المناخي

قال السفير وائل أبو المجد ممثل الرئاسة المصرية وممثل رئيس قمة المناخ cop27، إن رئاسة COP27 تتطلع إلى كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة مساء اليوم، الجمعة حول الرؤية الأمريكية للعمل البيئي.

وأوضح السفير وائل أبو المجد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمدينة شرم الشيخ، أن الرئيس بايدن أظهر حيادية حقيقة، معربا عن تقديره لتخصيص الرئيس الأمريكي وقت لحضور القمة.

وأضاف: " متوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي التدابير التي اخذتها الولايات المتحدة من أجل الايفاء بالالتزامات البيئة، مؤكدا أمريكا لديها الارادة السياسية لذلك لدعم العمل المناخي ".

وتابع: سوف يتم عقد فعاليتين عقب بيان الرئيس الأمريكي من رئاسة COP27 وجون كيري، وهو عمل تشاركي تم الأعداد له منذ 10 شهور، يكون موضوعه حول الاسهامات في تخفيف العمل المناخي في أفريقيا.

مضيفا " الرئاسة المصرية بفعل انها بلد أفريقي على تعي تحديات القارة، ووضعنا جزمة من الدعم من أجل مساندة الجهود في أفريقيا وسيتم الإعلان عنها، مضيفا: " مصر وألمانيا والولايات المتحدة ستحشد الجهود من أجل الجهود الخضراء، نتطلع لجهود متضافرة ونتطلع لكلمة بايدن حول الرؤية الأمريكية ".