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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يختتم فعالياته التوعوية بجامعة الوادي الجديد

صدى البلد

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فعالية توعوية بكلية الطب – جامعة الوادي الجديد، ضمن أعمال برنامج التوعية الأسرية المجتمعية تحت شعار: أسرة مستقرة = مجتمع آمن.

تضمن اللقاء عدة محاور لتوعية الشباب بأهمية الأسرة وضرورة الاختيار الصحيح لشريك الحياة، والحكمة من تشريع الزواج وأهدافه، والتحذير من المفاهيم المعاصرة التي تهدف إلى استبدال الزواج ببدائل أخرى في علاقة الرجل بالمرأة، مع بيان خطورتها على الدين والمجتمع.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عقد العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كافة محافظات مصر وربوعها شملت العديد من الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.

وشهدت هذه اللقاءات تواجدًا كثيفًا من كافة الأعمار، واستفاد منها ما يزيد عن 4 ملايين 400 ألف مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.

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