افتتاح منافذ إضافية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنوفية

شهدت منافذ بيع السلع الغذائية في محافظة المنوفية اقبال كبير من المواطنين لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة حيث تم ضخ كميات كبيرة من الأرز بسعر ١٣.٥ جنيه للكيلو و١٥ جنيها للسكر.

في مركز السادات، تم افتتاح المنفذ الخامس بالوحدة المحلية بقرية الطرانة حيث تم افتتاح منافذ في كافة الوحدات المحلية بمراكز المدينة وذلك امام مجلس المدينة والوحدة المحلية بالطرانة والخطاطبة البلد والمحطة وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين السادات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين، ويضم المعرض كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، حيث تم إمداد المنفذ بجميع السلع الغذائية الأساسية اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كما تابع وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف أعمال منفذ بيع المنتجات الغذائية بمنوف أمام مجلس مدينة منوف ، وتشمل المنتجات أرز ، سكر ، كميات كبيرة من زيت الطعام والمكرونة وسط إقبال شديد من عدد كبير من أهالي منوف

وافتتح طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء ثالث منافذ السلع الغذائية المدعمة بالشهداء بشارع النصر أمام حديقة الطفل، حيث تم إمداد المنفذ بجميع السلع الغذائية الأساسية اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

جاء ذلك في إطار الحرص على التخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء واحتكار التجار للسلع عن طريق تعدد منافذ بيع السلع الغذائية المدعمة لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتوفير وقت وتكلفة التنقل وسد احتياجاتهم.

وأعلن مجدي رياض رئيس مركز ومدينة بركة السبع عن استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية وبدء تجهيز المعرض المقام بأول شارع عبد المنعم رياض بالمدينه وفقا لمتطلبات المواطنين بأسعار تنافسية خاصة الأرز في ظل زيادة الطلب عليه خلال الفترة الماضية و نقص المعروض منه في الأسواق.

ويضم معظم السلع الغذائية الأساسية ويتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة وستتم أعمال البيع من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل الحلقات الوسيطة .

فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة