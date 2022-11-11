هل ذكر الله في الحمام حرام؟.. سالم عبد الجليل يجيب

تحدث سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، عن فضل ذكر الله عز وجل، قائلا إنه استثمار الوقت في ذكر الله عز وجل له فوائد عديدة، مستشهدا بقول رسول الله: "سُبْحانَ اللَّهِ وبحَمدِهِ، غُرِستْ لهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّةِ".



وأضاف سالم عبد الجليل، خلال حواره ببرنامج “دين ودنيا” المذاع على قناة “صدى البلد” أن ذكر الله عز وجل يجعل بينك وبين الشيطان حجاباً.. فهو لا يأتيك إلا وقت الغفلة".

واسترسل سالم عبد الجليل: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، وهذا دليل على أن ذكر الله داء لكل الأمور الحياتية، منوها بأن بعض العلماء قالوا إن رسول الله كان لا يذكر الله عز وجل في الخلاء احتراما وتقديرا لله عز وجل، مشددا على أهمية ذكر الله.



وتابع: ذكر الله لا يحتاج أموال أو جهد أو وقت تخصصه، مضيفا: "متخليش لسانك يوقف عن ذكر الله".

