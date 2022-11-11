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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نانسي بيلوسي: تربطنا مع مصر علاقة صداقة قوية وتعاون في الأمن والاقتصاد

صدى البلد

وجهت رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي، الشكر للدولة المصرية على جهودها في استضافة قمة المناخ COP27، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

 

وقالت نانسي بيلوسي، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مدينة شرم الشيخ علي هامش فعاليات القمة، إن أمريكا تربطها علاقة وثيقة مع مصر ولديها تعاون وعلاقات مشتركة وقوية في مجالات الأمن، والاقتصاد وكافة دول المنطقة أيضا.

 

واعتبرت رئيسة البرلمان الأمريكي، أن العلاقات التي تربطها مع مصر تستهدف الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.

 

وأضافت: "لقد قمنا بزيارة جيدة في مصر بوجود الوفد الأمريكي.. ونستطيع القول نحن أصدقاء ويمكن أن نكون صريحين جدًا مع بعضنا البعض وقد كنا كذلك".

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