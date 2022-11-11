عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في يوم مثل هذا.. تعرف على سر ارتباط تسمية القاهرة بالمريخ

كوكب المريخ
كوكب المريخ

يسطع فى سماء مصر اليوم كوكب المريخ (القاهر)، ويعد اليوم يوما مميزا فمثل ذلك اليوم تم تسمية مدينة القاهرة بذلك الأسم، وتم اتخذها كعاصمة للبلاد يتم الحكم فيها وكان ميلاد تلك المدينة على يد الفاطميين والذين أتوا وقدموا إلى مصر، وكانت آنذاك العاصمة هي مدينة الفسطاط.

بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي، وقد أراد الخليفة الفاطمي أن يختار اسما مميزا لمدينته الجديدة لذلك جمع عدد كبير من رجال العلم والفلك. 

وحكى الدكتور فاروق الباز، العالم المصري رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، أن السبب فى تسمية مدينة القاهرة بذلك الاسم يعود إلي كوكب المريخ والذي يعني (القاهر) بالعربية، فعندما جلس العلماء محاولين اختيار اسم للمدينة الجديدة احطوا انفسهم بحلقه بها أجراس حتي لا يدخل أحد إليها فجاء طير ووقف على الجرس فرن فنتبه العلماء ونظروا إلي الظاهر الذي طائر مبتعدا فنظر الجميع إلي السماء فوجدوا كوكب المريخ يسطع ويطلع فى السماء.

وقال أحد العلماء"القاهر في صعود ولعل هذه المدينة تُسمى القاهرة"، ومن هنا تم تسميتها بالقاهرة، تبركا بالكوكب القاهر المعروف باسم كوكب المريخ و حتى تكون شامخة قوية تقهر الدنيا والإعداء.

كما أن  لمدينة القاهرة عدة أسماء شهيرة منها مصر المحروسة، قاهرة المعز، مدينة الألف مئذنة، جوهرة الشرق.

الكوكب القاهر.. المريخ يزين سماء مصر الليلة

وكان قد  قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إن كوكب المريخ متشابه بشكل كبير مع الأرض، نظرا لتطابق العصور الجيولوجية لكوكب المريخ مع التي مرت بها الأرض، خاصة في المناطق الصحراوية.

وأضاف، "الباز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن المريخ يتعرض لهطول امطار كثيفة بالمناطق الصحراوية التي تغطي معظم أراضيه، مؤكدا أن هناك أنهارا كبيرة تكونت من سقوط الأمطار.

ونوه العالم المصري "فاروق الباز"، إلى أنه أطلق اسم "نهر القاهرة" على أحد تلك الأنهار الكبرى على سطح المريخ، تيمنا بالفاطميين عندما أقاموا مدينة القاهرة كمقر جديد للحكم في مصر، حيث سموها على اسم كوكب "القاهر" وهو المريخ حاليا.

نشهد الليلة بسماء مصر سطوع وظهور كوكب المريخ في مشهد يترقبه  جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر يقترن مع المريخ في يوم الجمعة الموافق  11 نوفمبر، فى مشهد نشهده جميعآ بالعين المجردة.

القاهرة مدينة القاهرة القاهر تسمية مدينة القاهرة كوكب المريخ القاهر Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

وجّه 6 رسائل مهمة لمصر | قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

بايدن: تم التصديق على أضخم قانون مناخي في تاريخ الكونجرس

دعا للتظاهر ونام.. معتز مطر يختفي من على تويتر وهجوم جماهيري عليه

بالأسود.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

جون كيرى: مصر أثلجت صدور قادة العالم فى قمة المناخ

الحدث الأكبر | وزير الخارجية يكشف عن عقبة أفريقيا أمام مواجهة التغير المناخي

على الهواء.. مصطفى بكري يقف تحية إجلال وتقدير للشعب المصري العظيم| شاهد

البيت الأبيض: بايدن أكد للسيسي دعم أمريكا لحقوق مصر المائية

ميسي وديبالا على رأس قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2022

الدكتور محمود محيي الدين: وجود بعض البوادر الإيجابية في ملف خفض الانبعاثات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان صباح .. أنغام تثير دهشة الجمهور على السوشيال ميديا | شاهد

بفيديو جديد.. ابنة عمرو دياب تظهر بفستان أعلى الركبة| شاهد

من غير ما تحس.. 9 أطعمة شائعة ترفع ضغط الدم

بالأسود.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعد ارتداء الحلق..إيناس الدغيدى ترد على حقيقة طلب الزواج من تامر حبيب

ياسمين عز: الست بتضلم وتعتم بعد الطلاق واوعي تسمعي لحد

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ