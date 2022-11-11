في يوم مثل هذا.. تعرف على سر ارتباط تسمية القاهرة بالمريخ

يسطع فى سماء مصر اليوم كوكب المريخ (القاهر)، ويعد اليوم يوما مميزا فمثل ذلك اليوم تم تسمية مدينة القاهرة بذلك الأسم، وتم اتخذها كعاصمة للبلاد يتم الحكم فيها وكان ميلاد تلك المدينة على يد الفاطميين والذين أتوا وقدموا إلى مصر، وكانت آنذاك العاصمة هي مدينة الفسطاط.

بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي، وقد أراد الخليفة الفاطمي أن يختار اسما مميزا لمدينته الجديدة لذلك جمع عدد كبير من رجال العلم والفلك.

وحكى الدكتور فاروق الباز، العالم المصري رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، أن السبب فى تسمية مدينة القاهرة بذلك الاسم يعود إلي كوكب المريخ والذي يعني (القاهر) بالعربية، فعندما جلس العلماء محاولين اختيار اسم للمدينة الجديدة احطوا انفسهم بحلقه بها أجراس حتي لا يدخل أحد إليها فجاء طير ووقف على الجرس فرن فنتبه العلماء ونظروا إلي الظاهر الذي طائر مبتعدا فنظر الجميع إلي السماء فوجدوا كوكب المريخ يسطع ويطلع فى السماء.

وقال أحد العلماء"القاهر في صعود ولعل هذه المدينة تُسمى القاهرة"، ومن هنا تم تسميتها بالقاهرة، تبركا بالكوكب القاهر المعروف باسم كوكب المريخ و حتى تكون شامخة قوية تقهر الدنيا والإعداء.

كما أن لمدينة القاهرة عدة أسماء شهيرة منها مصر المحروسة، قاهرة المعز، مدينة الألف مئذنة، جوهرة الشرق.

وكان قد قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إن كوكب المريخ متشابه بشكل كبير مع الأرض، نظرا لتطابق العصور الجيولوجية لكوكب المريخ مع التي مرت بها الأرض، خاصة في المناطق الصحراوية.

وأضاف، "الباز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن المريخ يتعرض لهطول امطار كثيفة بالمناطق الصحراوية التي تغطي معظم أراضيه، مؤكدا أن هناك أنهارا كبيرة تكونت من سقوط الأمطار.

ونوه العالم المصري "فاروق الباز"، إلى أنه أطلق اسم "نهر القاهرة" على أحد تلك الأنهار الكبرى على سطح المريخ، تيمنا بالفاطميين عندما أقاموا مدينة القاهرة كمقر جديد للحكم في مصر، حيث سموها على اسم كوكب "القاهر" وهو المريخ حاليا.

نشهد الليلة بسماء مصر سطوع وظهور كوكب المريخ في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر يقترن مع المريخ في يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر، فى مشهد نشهده جميعآ بالعين المجردة.