الرئيس الأمريكي يصافح مسئولين مصريين في مطار شرم الشيخ.. فيديو

وصل منذ قليل، الرئيس الأمريكي جو بايدن مطار شرم الشيخ الدولي، للمشاركة في قمة المناخ كوب 27.



وصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسئولين مصريين فور وصوله للمطار، وكان في من ضمنهم وزيرة التخطيط هالة السعيد.

حرصًا من موقع صدى البلد الإلكتروني على نقل الأحداث إليكم أولاً بأول، ننقل إليكم بثًا مباشرًا لـ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة في قمة المناخ كوب 27.

فيما انطلقت الأحد الماضي، فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ COP 27، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائدًا وزعيمًا ومسئولًا ورئيسًا.