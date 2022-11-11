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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بايدن: مصر تلعب دورا أساسيا في مواجهة التحديات العالمية وتجمعنا شراكة قوية

الرئيس السيسي وبايدن
الرئيس السيسي وبايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تحرص على استمرار الحوار مع مصر، وتتطلع إلى مشاركة بناءة في «COP27».


وأكد بايدن خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ، اليوم الجمعة، أن «مصر تلعب دورا أساسيا في مواجهة التحديات العالمية، ولدينا شراكة قوية معها».


وأضاف بايدن، «بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية، ناقشناها من قبل كيف يمكن التغلب على المشكلات، ونستمر في هذا الحوار فيما بيننا، وشكرا للغاية على استضافتنا».

وكان الرئيس السيسي قد طالب في افتتاح الشق الرئاسي من المؤتمر بوقف الحرب في أوكرانيا، لافتا إلى تداعياتها السلبية التي تعاني منها دول العالم.

وأشار بايدن إلى أن مصر هي المكان المناسب لانعقاد قمة مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27.

ووصل بايدن، الجمعة، إلى شرم الشيخ في رحلة قصيرة للمشاركة في مؤتمر المناخ بمصر.

 

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