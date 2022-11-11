وصول الدفعة الخامسة.. محافظ كفر الشيخ: توزيع 10 أطنان لحوم أضاحي.. صور

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية التضامن بكفر الشيخ، تسلمت 2 طن لحوم بلدية أضاحي، كدفعة خامسة، لتوزيعها على 2000 أسرة فقيرة وأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن جملة ما تسلمته مديرية التضامن من مديرية الأوقاف 10 أطنان لحوم أضاحي، لتوزيعها على 10 آلاف أسرة أولى بالرعاية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على توزيع اللحوم على المستحقين، دون تصوير، وحسن معاملتهم، مؤكداً أن توزيع تلك اللحوم هو حق لهم، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، بالتعاون مع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.



وقد شهد الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، والشيخ عبد القادر عبد الله سليم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ، وصول سيارة محملة ب2 أطنان لحوم من وزارة الأوقاف، كدفعة خامسة، وتم تسليمها لتوزيعها على 10 إدارات اجتماعية بمراكز المحافظة، وكانت وزعت مديرية التضامن 8 أطنان على 8 آلاف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، وجارٍ توزيع الدفعة الخامسة على 2000 أسرة.

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