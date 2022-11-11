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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يواصل تدريباته اليومية استعدادا لاستئناف الدوري

الاسماعيلي
الاسماعيلي

حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، على التركيز لبعض الجوانب الفنية والتكتيكية خلال المران الذى أقيم صباح الجمعه على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة التى يسعى الفريق لتطبيقها خلال المباراتين الوديتين ضمن برنامجه الإعدادي لاستئناف منافسات الدوري العام بالإضافة إلى مشاركته فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الجهاز الإداري للدراويش قد أنهي اتفاقه على تجربتين وديتين بناءًا على رغبة ” جاريدو ” وذلك يومي السبت والأحد المقبلين ضد أبو حماد وفريق الشباب بالنادي.

ويواصل الإسماعيلي استعداداته الجماعية فى الوقت الحالي لمواجهة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية.

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