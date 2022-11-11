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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تجهيز ساحة التخريد لتجميع السيارات القديمة.. وآلية للتقديم والأوراق المطلوبة

مبادرة الرئيس السيسى
مبادرة الرئيس السيسى لإحلال وتجديد السيارات القديمة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في ساحة التخريد، لتجميع السيارات القديمة في حي صالح حرب، بأبو الريش، والتي تقع على مساحة 2560 مترا مربعا، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 200 سيارة في توقيت واحد.

جاء ذلك؛ في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

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مبادرة الرئيس السيسي لإحلال السيارات المتقادمة

ووجه المحافظ، بضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والأمنية، الواجب توافرها في ساحات تجميع السيارات، ضمن المبادرة الرئاسية، والتأكد من مناسبتها واستيفاءها لهذه الاشتراطات.

وكان اللواء أشرف عطية، قد كلف- خلال زيارته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بساحة التخريد، الأسبوع المنقضي- باختيار ساحة أخرى في مدينة أسوان الجديدة؛ لتصبح مركزا لاستلام وتجميع السيارات القديمة من العملاء، ثم تحويلها إلى ساحة التخريد في أبو الريش.

وشددا المحافظ، على أن يتوازى مع ذلك، اختيار كوادر بشرية؛ للقيام بالأعمال التنفيذية داخل الساحة والوحدة الحسابية بالمحافظة؛ لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.

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إحلال وتجديد السيارات القديمة

جدير بالذكر، أن منظومة إحلال وتجديد السيارات القديمة، تتمثل في التقديم عبر رابط المبادرة على شبكة الإنترنت ( https://www.gogreenmasr.com ) ؛ ليعقب ذلك إرسال رسالة التخريد إلى مُقدم الطلب، بحيث يقوم بأخذ مجموعة من الأوراق في أثناء توجهه إلى ساحة التخريد، بالسيارة القديمة، والتي تتمثل في الآتي:

1- أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة منها.

2- صورة رخصة السيارة القديمة.

3- أصل نموذج 105 (إيصال استلام اللوحات الذي تم الحصول عليه من وحدة المرور).

4- استعلام أمني على صورة البطاقة، أو فيش وتشبيه موجه إلى مبادرة إحلال السيارات.

أما فى حالة سيارات الورثة؛ فإنه يتم تقديم الأوراق الآتية: 

1- شهادة الوفاة.

2- إعلام الوراثة.

3- صور الأرقام القومية للورثة.

4- حضور كل الورثة، أو توكيلات منهم.

5- موافقة النيابة الحسبية على تخريد السيارة القديمة- وذلك حال وجود وريث قاصر-.

وبالنسبة لأنواع التوكيلات في ساحة التخريد؛ فتتمثل في الآتي:

1- توكيل عام ببيع وشراء السيارات والتصرف فيها لصالح الحائز.

2- توكيل خاص بتخريد السيارة القديمة واستكمال إجراءات المبادرة.

ولا يجوز استخدام أي نوع من التوكيلات في مرحلة توقيع العقد في البنك، ويجب حضور العميل صاحب الرخصة بنفسه.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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