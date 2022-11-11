الصديقان.. 10 رسائل مهمة من السيسي وبايدن على هامش قمة المناخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في شرم الشيخ، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وتضمن اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا المهمة على المستوى الدولي والإقليمي، كما تضمن عددا من الرسائل المهمة التي تعكس قوة العلاقة بين البلدين، التي حرص الزعيمان على تعزيزها وتوضيحها أمام العالم كله.. ولعل أبرز هذه الرسائل مايلي:

- السيسي أكد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين

- تطلع الرئيس السيسي لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية

- ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية

- بايدن أكد أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة

- بايدن يشيد بإسهامات مصر بقيادة السيسي في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة

- ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية للحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

- بايدن يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

- تباحث الرئيسان حول الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الطاقة والغذاء

- تناول الزعيمان تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا واليمن وسوريا

- أكد الرئيس الرئيس تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة