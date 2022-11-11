أرخص 5 سيارات SUV بالسوق السعودي.. تبدأ من 66 ألف ريال

يضم السوق السعودي العديد من السيارات المختلفة، بين فئة السيدان الشهيرة، والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة الكروس أوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تجذب عددا كبيرا من محبي عالم السيارات، نسبة إلى العديد من المقاومات التي تتمتع بها.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بأسعار أرخص 5 سيارات SUV في السوق السعودي.

5 سيارات SUV

1 - جيلي أزكارا 2023

تعمل السيارة جيلي أزكارا 2023 بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 177 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، بالإضافة إلى محرك اخر بقوة 190 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الامامي.

تبدأ أسعار السيارة جيلي أزكارا 2023 من 76,544 ريال حتى 92,345 ريال.

5 سيارات SUV

2 – سوزوكي فيتارا 2023

يمكن للسيارة سوزوكي فيتارا 2023 التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، حيث تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج عزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة قدرها 115 حصانا.

تقدم السيارة سوزوكي فيتارا 2023 بقيمة سعرية بلغت 92.920 ريال.

5 سيارات SUV

3 - شانجان CS75 Plus 2023

تعمل السيارة شانجان CS75 Plus 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، قادر على إنتاج 229 حصانا، و عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي للعجلات.

ويتراوح سعر السيارة شانجان CS75 Plus 2023 بين 97.635 ريال و 109.135 ريال.

5 سيارات SUV

4 – شيري تيجو 7 برو 2023

تتمتع السيارة شيري تيجو 7 برو 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات طراز CVT، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة قدرها 145 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.

تقدم السيارة شيري تيجو 7 برو 2023 بقيمة سعرية تتراوح بين 66.500 ريال حتى 71.800 ريال سعودي.

5 سيارات SUV

5 – هافال جوليان 2023

تتمتع السيارة هافال جوليان 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي السرعات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

تبدأ اسعار السيارة هافال جوليان 2023 من 68.988 ريال حتى 85.663 ريال.