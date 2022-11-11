ضبط 500 طن أرز شعير في شونة مضرب بـ كفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية في محافظة كفر الشيخ، من ضبط 500 طن أرز شعير في أحد الشون الملحقة بمضرب أرز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وصرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأن هذه الحملة تأتي فى إطار محاربة احتكار السلع وخاصة الأرز الشعير والأبيض وتنفيذاً للقرارات والتوجيهات الوزارية فى هذا الشأن.

وكان المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف علام الشوادفى مدير الرقابة، وعضوية الدكتور سامح البنا، معاون وكيل الوزارة لضبط كميات الأرز المحجوبة عن التداول، في إطار محاربة محتكري الأرز.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط كمية أرز شعير قدرها 500 طن بأحد الشون الملحقة بأحد المضارب بغرض حجبها عن التداول وإعادة بيعها في السوق السوداء.

وجرى التحفظ علي الكمية وحُرر عن ذلك المحضر رقم 15196 لسنة 2022م، جنح مركز كفرالشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.