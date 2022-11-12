آليات ومجالات العمل في القرن الـ 21.. ندوة اليوم بـ بنات عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع المجموعة العربية للثقافة ندوة تحت عنوان آليات ومجالات العمل في القرن الحادي والعشرين روشتة عمل القرن 21 والتي يقدمها ضياء موسى عبد الغفار رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للثقافة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢ الساعة 12 ظهرا بقاعة مؤتمرات كلية البنات جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة أميره يوسف عميد كلية البنات وهبه بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان قد نظم قطاع شئون التعليم والطلاب تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب دوري الجامعة الرياضي، حرصاً من جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات.

حيث اقيمت بطولة دورى كرة القدم الخماسي طلبه وطالبات في الفترة من ١١:١ من نوفمبر الجارى بملعب كلية التجارة بمشاركة كليات الجامعة.

واسفرت نتائج الدوري كالتالي أولاً منافسات الطالبات فاز

بالمركز الأول كلية التجارة

وفاز بالمركز الثاني كلية الحقوق

وفاز بالمركز الثالث كلية البنات

وعن سباق الطلبة فاز بالمركز الأول كلية الألسن و بالمركز الثاني كلية الطب وفاز بالمركز الثالث كلية التجارة.

وتقام البطولة تحت إشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية و ريهام العطيفى القائم بأعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب و محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي و فاطمة خليفة.