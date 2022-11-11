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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هواء مكة وسكينتها .. شاهد كهربا في العمرة

كهربا
كهربا

حرص محمود عبد المنعم " كهربا " نجم النادي الاهلى على تأدية مناسك العمرة قبل الانتظام في تدريبات القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز .  
ونشر محمود كهربا مجموعة من الصور عبر حسابه علي موقع تويتر بملابس الاحرام وعلق  قائلا "اللهم لك الحمد حمدآ كثيرا طيبا مباركا فيه"🕋الحمدلله الذي بلغني هواء مكه وسكينتها".

 

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رسالة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لإدارة النادي بشأن اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا".


وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "كولر طالب إدارة الأهلي بحسم ملف كهربا نهائيًا، إخطاره بموقف كهربا سواء سيكون مُتاح للمشاركة معه أم لا".


وتابع شبانة: "كولر على قناعة بإمكانيات كهربا؛ ولذلك يرغب في حسم موقفه بشكل نهائي وإنهاء أزمته".

وواصل شبانة: "هناك كشافين يُتابعوا إمام عاشور في الفترة الحالية، وأكد اللاعب ووكيله بأن قد يصل عرض إيطالي لإمام عاشور في يناير المقبل".

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