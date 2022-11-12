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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعريف بالقانون الدولى الإنساني.. دورة لطلاب الحقوق بمركز البحوث والدراسات السياسية

صدى البلد

أعلن مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات في جامعة القاهرة عن فتح الباب لطلبة كلية الحقوق فى مرحلة البكالوريوس للتسجيل  فى دورة "التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وتطوراته المعاصرة" .


والتى ينظمها مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بالتعاون مع اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل المصرية 
 

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الخشت: طلاب جامعة القاهرة استعرضوا الأفكار والحلول المبتكرة لمشكلات المناخ

موعد الدورة: 19 - 22 نوفمبر 2022  
المحاضرات مسائية من 3:00 - 8:00

التسجيل من خلال الرابط:
https://docs.google.com/forms/d/1gPI0R5cCFnkMtmX7TdBGXzjDHelbFU4BQgTUcyLB3e0/edit

جامعة القاهرة 

اختتم مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، امتحانات الفصل البيني والدور الثاني للتعليم المدمج لدور أكتوبر 2022، بالمقر الرئيسي لمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج بالجامعة.

وأدى الطلاب الامتحانات وسط حالة من الهدوء التام ودون وجود شكاوى أو رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة بتضمين الامتحان الأسئلة الموضوعية والجمع بين أسئلة الاختيار من متعدد وسؤال حل المشكلات والأسئلة التعليلية، وذلك لقياس القدرات المختلفة للطلاب.

وحرصت الجامعة على توفير سُبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، من حيث الإضاءة ‏والتهوية، والاستعدادات الطبية، والترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الامتحانات، وتمت بالتعاون والتنسيق بين المركز والكليات ذات البرامج، وهي التجارة، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم والإعلام.

الامتحانات جامعة القاهرة التنسيق مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج الدراسات السياسية مرحلة البكالوريوس

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