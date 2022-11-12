التعريف بالقانون الدولى الإنساني.. دورة لطلاب الحقوق بمركز البحوث والدراسات السياسية

أعلن مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات في جامعة القاهرة عن فتح الباب لطلبة كلية الحقوق فى مرحلة البكالوريوس للتسجيل فى دورة "التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وتطوراته المعاصرة" .



والتى ينظمها مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بالتعاون مع اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل المصرية



موعد الدورة: 19 - 22 نوفمبر 2022

المحاضرات مسائية من 3:00 - 8:00

التسجيل من خلال الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/1gPI0R5cCFnkMtmX7TdBGXzjDHelbFU4BQgTUcyLB3e0/edit

جامعة القاهرة

اختتم مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، امتحانات الفصل البيني والدور الثاني للتعليم المدمج لدور أكتوبر 2022، بالمقر الرئيسي لمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج بالجامعة.



وأدى الطلاب الامتحانات وسط حالة من الهدوء التام ودون وجود شكاوى أو رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة بتضمين الامتحان الأسئلة الموضوعية والجمع بين أسئلة الاختيار من متعدد وسؤال حل المشكلات والأسئلة التعليلية، وذلك لقياس القدرات المختلفة للطلاب.



وحرصت الجامعة على توفير سُبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، من حيث الإضاءة ‏والتهوية، والاستعدادات الطبية، والترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الامتحانات، وتمت بالتعاون والتنسيق بين المركز والكليات ذات البرامج، وهي التجارة، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم والإعلام.