أحمد موسى: "الإخوان قعدوا يندبوا بعد فيديو البث المباشر اليوم".. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن “فيديو البث لما نزلته وعملت لايف كانت صدمة للأخوان، وقالوا أحمد موسى نزل وطالع بث مباشر وانتوا بتقولوا قفلنا كوبري أكتوبر، وبيقولوا الراجل طالع بعد الصلاة اللى هو الوقت المناسب للقيام بالتظاهر”.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن “جماعة الإخوان قاعدوا يندبوا وكان معايا على البث 14 ألف في 3 دقائق، والجولة بتاعتي تجاوزت 7 مليون مشاهدة لحد دلوقتي”.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن "أشرف السعد بينفخ باللين في لندن ووجهلي رسالة شديدة قالي أنت بتاخد المشاهدين مني، أشرف السعد بيحب بلده وبيشيب بتوع الإخوان في كل حتىة وبيمسح بيهم الأرض.

قنوات الإخوان.

وعرض أحمد موسى رسالة أشرف السعد له، حيث قال “الـ 8 دقايق قلبت بهم الدنيا، أكتر من اللى صرفوه قنوات الإخوان.



