بعد رصد فشل دعوات التظاهر.. أشرف السعد يمازح أحمد موسى: نطيت في ملعبي

وجه رجل الأعمال أشرف السعد رسالة مازح فيها الإعلامي أحمد موسى، وهنأه برواج فيديوهات البث المباشر التي بثها عبر صفحة برنامجه على مسئوليتي، عقب صلاة الجمعة من شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة لرصد فشل دعوات الفوضى.

وقال أشرف السعد في فيديو عرضه أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مازحا: «أنا في منتهى الاستفزاز وأجه رسالة شديدة اللهجة للإعلامي أحمد موسى وزعلان منه جدا».

ووجه رجل الأعمال حديثه إلى أحمد موسى قائلا: «يعني أنت سايب الدنيا كلها وجاي تاخد المتابعين وتنط في الملعب بتاعي وتلم 100 ألف متابع في 10 دقائق، طيب صبح عليّ، لكن ولا يهمك كنت منور الفيس بوك».

أشرف السعد



واختتم أشرف السعد: «فيديوهاتك من ميدان التحرير قلبت الدنيا في 8 دقائق، والدقائق الـ8 دي تعادل كل اللي صرفته قنوات الإخوان، هي شماتة وإيه يعني».

تجول الإعلامي أحمد موسى في ضواحي وميادين محافظتي القاهرة والجيزة حيث ظهر في بث مباشر على صفحة برنامجه «على مسئوليتي» من ميدان التحرير، ومنطقة كرداسة ومنطقة صفط اللبن، وأيضًا من أعلى كوبري السادس من أكتوبر، ليفضح الإخوان في 11/11 إذ بدت الشوارع خالية من المارة، ما يؤكد ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية، وبغضه وكرهه لدعاة الفوضى والمخربين.