تطوير المدارس في بنى سويف.. حياة كريمة خفضت كثافة الفصل إلى 40 طالب

كشف الدكتور محمد عاشور مدير إدارة ببا التعليمية آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة فى تطوير الإدارة التعليمية في بنى سويف .



وقال " عاشور " خلال تقرير أذاعه برنامج حياة جديدة والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن محافظة بنى سويف تشهد طفرة كبرى فى تطوير العملية التعليمية ضمن مبادرة حياة كريمة تشمل إحلال وتجديد الفصول الدراسية والتى أصبحت صرح عملاق ضخم وتطوير الوسائل التعليمية الحديثة .

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة تتضمن أيضا تجديد وتطوير الفصول الدراسية وتطوير المعامل بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية وتقليل كثافة الطلاب فى الفصول إلى 40 طالب كحد أدنى فى الفصل الدراسي .

