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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حب عمره بيضيع.. عشريني يحاول التخلص من حياته بسبب فتاة في سوهاج

صدى البلد

أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر، على إنهاء حياته، من خلال تناول قرص لحفظ الغلال بمنزل أسرته؛ لمروره بحالة نفسية سيئة على إثر وجود خلافات عائلية لرغبته في الزواج من نجلة شقيقة والدته ورفض أهليتها ذلك، بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول المدعو (حسام. ف. أ- 27 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، مصاب لحالة إعياء، وادعاء تناول قرص لحفظ الغلال.

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وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو (السيد. ف. أ- 28 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر تناول شقيقه المذكور قرص لحفظ الغلال بالمنزل؛ لمروره بحالة نفسية سيئة على إثر وجود خلافات عائلية لرغبته في الزواج من نجلة شقيقة والدته، ورفض أهليته وأهليتها ذلك، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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