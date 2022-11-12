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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زار وحدة الغسيل وبنك الدم..محافظ الشرقية يتفقد مستشفى بلبيس المركزي

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى بلبيس المركزي وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بالنوبتجيات الصباحية المقررة لهم ، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى والتقى بالمرضى وذويهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم , مشدداً على انتظام مواعيد إجراء اعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالوحدة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى والتي تشمل رصف المساحات الفارغة بين المباني ببلاط الانترلوك ، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال والالتزام بالمواصفات الهندسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمستشفى والارتقاء بمستوى الخدمات للمترددين عليها.

أشاد محافظ الشرقية بمبادرة مديرية الصحة بالشرقية في تفعيل خدمة العيادات الخارجية التخصصية بالمستشفيات خلال الفترة المسائية والتي تبدأ من الساعة الثانية حتى السادسة مساءً في تخصصات ( أنف وأذن – نساء وتوليد – رمد – أسنان – أطفال – علاج طبيعي – باطنة – جراحة – عظام ) وذلك للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات في الفترة الصباحية وتقليل زمن الانتظار وتقديم خدمات صحية للمواطنين.

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اختتم محافظ الشرقية زيارته للمستشفى بتفقد بنك الدم التجميعي لمتابعة سير انتظام العمل به والتأكد من سحب العينات وحفظها بطريقة آمنه وسليمة ، مشدداً على سرعة الانتهاء من اعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي تشمل دهان للجدران وتغيير الأرضيات ضمن خطة مديرية الصحة لرفع كفاءة المستشفيات العامة ومنافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لها.

أكد المحافظ أن الدولة تولي إهتماماً بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن وللقضاء على قوائم الانتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

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