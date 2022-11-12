عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الجامعات عن إضافة برامج دراسية عن التغيرات المناخية: أمر مهم ومؤثر

طلاب
طلاب

تستضيف مصر الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة تكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية.

تعد قضية التغيرات المناخية قضية عالمية ذات تأثيرات محلية، وتعد هذه القضية حقيقة علمية ومشكلة اقتصادية وبيئية تؤرق دول العالم على حد سواء، في ظل ما يمكن أن يترتب عليها من تغيرات خطيرة تهدد مستقبل الإنسان.

txt

خبير: إضافة برامج دراسية عن التغيرات المناخية تفيد في زيادة وعي الطالب

txt

خبير تعليم يشيد بإضافة برامج دراسية جديدة لطلاب الجامعات عن التغيرات المناخية

ولان مصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، وخاصة القطاع الزراعي، ما تسبب فى اختلال ميزان الأمن الغذائى المصرى، فى ظل عدم وجود اهتمام كافٍ بهذه القضية القومية، خاصة فى ظل تَسارع حدوث هذه التغيرات على عكس كل التوقعات.

ولذلك قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يتم إضافة برامج دراسية جديدة لطلاب الجامعات عن التغيرات المناخية، ضمن السياسات والاستراتيجيات والمحاور التي تعمل عليها الوزارة  فيما يخص قمة المناخ وهو التعليم.

وحرص “صدى البلد” علي رصد بعض آراء طلاب الجامعات المختلفة لمعرفة أرائهم حول قرار إضافة برامج دراسية جديدة لطلاب الجامعات عن التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، قالت الطالبة شيرين محمود طالبه بجامعة عين شمس، أن اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بهذه القضية يعكس العديد من النقاط الإيجابية والتي من أهمها وعي كامل بالقضايا ذات الاهتمام الدولي من قبل الحكومة المصرية، والسعي الحقيقي للمساهمة الفعالة في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري.

بينما قالت سارة أحمد طالبة بجامعة عين شمس، أن فكرة إضافة برامج دراسية جديدة لطلاب الجامعات عن التغيرات المناخية، أمر مهم لأهمية قضية المناخ والتي سوف تؤثر على جميع نواحي الحياة والتخصصات وما يحدث بعدها من تبعات سلبية علي المجتمع الدولي.

ومن جانب اخر أوضح علي ماجد طالب بجامع القاهرة، أن إضافة برامج دراسية تتعلق بالتغيرات المناخية أمر لا يراه ذات عائد هام وأن كان من الأفضل أن يتم عمل محاضرات توعوية كانت يتحدث فيها أستاذة مختصين كانت ستكون ذات عائد مثمر.

بينما قالت منه محمد، طالبة بجامعة حلوان، أن يجب علي جميع طلاب الجامعات الوعي بقضية التغييرات المناخية لانهم هم من يشاركون في المستقبل في حلها والحد منها، من خلال دراسة تلك المقررات الجديدة للحد من التأثيرات الضارة لظاهرة التغييرات المناخية والتي أصبحت واقعا فعليا.

بينما قال الطالب محمود مجدي الطالب بجامعة عين شمس، أن إضافة برامج دراسية تتعلق بالتغيرات المناخية، انه كان يره ان يكون هناك توجه بعمل مشاريع بحثية من قبل المتخصصين في مراحل الدراسات العليا عن التغيرات كانت ستكون أفضل.

وأضاف عبدالعزيز محمود، طالب بجامعة عين شمس، أنه مع هذا القرار لأن قضية التغيرات المناخية تحتل أهمية كبرى على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي لما لهذه القضية من تأثيرات سلبية  مباشرة على حياة الإنسان وكل الكائنات الحية الأخرى.

وكان قد قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن من ضمن السياسات والاستراتيجيات والمحاور التي تعمل عليها الوزارة  فيما يخص قمة المناخ وهو التعليم، وأن الوزارة قررت أن يتم إضافة برامج دراسية جديدة لطلاب الجامعات عن التغيرات المناخية.

وأوضح عاشور إلي أن وزارة التعليم العالي، انه فيما يخص قمة المناخ وهو التعليم، وهو توجيه البحث العلمي لوضع برامج مخصصة لكيفية التعامل مع التغير المناخي.

وأضاف أنه من خلال لجان المجلس الأعلى للجامعات، تم وضع برامج مخصصة لكيفية مواجهة تغير المناخ، وستبدأ العمل بها فى مرحلة البكالوريوس العام الدراسى المقبل، وتبدأ التدريس بها خلال الفصل الدراسي الثاني،  بالإضافة إلى المشروعات البحثية الخاصة بهذا الشأن، حيث من ضمن السياسات والاستراتيجيات توجيه البحث العلمى لدراسة المشكلات التى تواجهها الدولة .

اراء طلاب الجامعات إضافة برامج دراسية جديدة التغيرات المناخية قمة المناخ مواجهة التغيرات المناخية التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد فمك|تعليق صادم من والد حسام حبيب بعد عودته إلى شيرين عبدالوهاب

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

أسامة عبد الكريم يكشف ما قاله محمد الشناوي بعد رحيله عن الأهلي

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

ارتفاع عدد ضحايا مينى باص ترعة الدقهلية إلى 16 وفاة

أسعار الذهب اليوم السبت بالأسواق.. فيديو

عقوبات تنتظر معتز مطر ومحمد ناصر بعد التحريض علي حمل السلاح والفوضي

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته حول مركز الخدمة العامة والتنمية الاجتماعية بجامعة عين شمس

آليات ومجالات العمل في القرن الـ 21.. ندوة اليوم بـ بنات عين شمس

نادي الابتكار بـ زراعة عين شمس ينظم لقاء تعريفيا لأنشطة I Hub & I Club

اليوم.. حقوق عين شمس تشارك في يوم قانون المناخ والحوكمة

ترشيحاتنا

خلال أسبوع.. الداخلية تضبط قضايا أموال عامة بقيمة 486 مليون جنيه

وزير التجارة والصناعة يقوم بجولة تفقدية للمنطقة الخضراء

يلقي خطابا.. ملك الأردن يفتتح أعمال الدورة الثانية لمجلس الأمة

تهرب ضريبى.. الداخلية تعيد 31 مليون جنيه لخزينة الدولة

الداخلية تضبط قضايا سرقة كهرباء بـ 300 مليون جنيه

محيي الدين: مبادرة حياة كريمة تسعى لتوطين العمل التنموي بأفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. أدوية منتشرة بالأسواق تسبب العقم للرجال

ملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة.. شاهد

مفيش فساتين جريئة.. مصممة أزياء تكشف معلومات عن دريس كود مهرجان القاهرة

بفستان مجسم.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بسبب داعية إسلامى.. محمد عبده يثير الجدل فى موسم الرياض.. فيديو

ذكرى رحيله.. جدل بين بوسي شلبي وإيناس الدغيدي على زواج محمود عبدالعزيز

إعلامي شهير كلمة السر في عودة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب.. من هو؟

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ