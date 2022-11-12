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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 1000 متسابق.. أبطال أوليمبيين ضمن ماراثون الجونة بمهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية

صدى البلد

أقيم نصف ماراثون الجونة بمحافظة البحر الأحمر ، اليوم السبت، بتنظيم "تراى فاكتورى"، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

شارك فى نصف الماراثون ١٠٠٠ مشارك من ٤٠ جنسية مختلفة ، وانقسم السباق إلى مسافات (٢١ كيلو متر، ١٠ كيلو متر، ٥ كيلو متر)، وذلك بحضور مجموعة من الرياضيين المحترفين منهم بطل  ألعاب القوى الأوليمبى النيوزيلندى "زانى روبرتسون"، والعداءة الإيطالية "إلينورا جارديلى".

وشهد الماراثون لفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، وأحمد عبد  الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وممدوح الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وأيمن حقى مؤسس تراى فاكتورى.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتنوع الفعاليات الرياضية بمهرجان البحر الأحمر، والتى تحظى نسخته الثانية برعاية كريمة من قِبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً أن تلك الفعاليات فضلاً عن كونها تؤكد على توجه الدولة لجعل الرياضة أسلوب حياة، ونشرها داخل المجتمع، فهى تسهم كذلك  فى تنشيط السياحة من خلال أعداد المشاركين الكبيرة بها من مختلف الجنسيات.

وأضاف :"هناك العديد من الفعاليات فى قادم المواعيد سيتم تنفيذها تحت مظلة مهرجان البحر الأحمر العام الجارى بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين المصريين والأجانب"، مبيناً أن تلك الفعاليات تحظى ببالغ الاهتمام والإشادة من المشاركين من مختلف الدول الذين يعبرون عن انبهارهم بالمناظر الخلابة والمعالم السياحية لمصر، والطفرة التنموية التي تشهدها البلاد فى الوقت الراهن، والتى يلمسونها على أرض الواقع من خلال مشاركتهم بتلك الفعاليات.

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