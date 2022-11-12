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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يشهد جلسة "نظرة على الأنشطة الوطنية المصرية في مجال المناخ" بالجناح المصري

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة بعنوان" نظرة على الأنشطة الوطنية المصرية في مجال المناخ" بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، ضمن جلسات الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27"، وتستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ.

أدار الجلسة المهندس عبد الله عماد، الشريك المؤسس لـ اكتس، وبحضور جيرمي هوبكنز الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ميرنا احمد استشارية المناخ بصندوق الأمم المتحدة للسكان، مهاب الشريف الناشط المناخي ويمثل النشء تحت سن 18 سنة.

استعرض وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة الجهود التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة في مجال التوعية بالتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة كل الحرص على التعريف بأهمية التوعية والتدريب ودمج الشباب في العملية المناخية، فالشباب هم الأكثر تأثراً بتلك التغيرات المناخية، لذلك حرصت الوزارة على إعداد أكثر من 30 برنامجاً محلياً بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية، كما حرصت الوزارة على اتاحة الفرصة للشباب لتصميم البرامج والأنشطة والفعاليات.

ومن جانبه، أشاد السيد جيرمي هوبكنز بتجربة التعاون المتميزة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وخاصة في البرامج المستحدثة الخاصة بالتغيرات المناخية، مشيراً الي التعاون المثمر بقافلة الشباب والمناخ والتي زارت كافة المحافظات المصرية.

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