عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هني ويل العالمية: تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز استثمار واقعي لإمكانياتها

صدى البلد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق من نتائج طيبة لـ يوم إزالة الكربون، والنجاح فى إدراجه، ضمن فعاليات قمة المناخ لأول مرة؛ يضع الجميع أمام مسؤوليتهم في الوفاء بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم، نحو الحفاظ على البيئة، وتخفيض الاحتباس الحراري، ومن ثم، نظافة الكوكب، في ظل إدراج صناعة البترول ضمن الحلول الرئيسية.

وأضاف الملا خلال لقائه مع وفد شركة هنى ويل العالمية برئاسة بنيامين دريجز رئيس الشركة، أن ما تحقق يمهد الطريق للأشقاء بدولة الإمارات خلال استضافة الدورة المقبلة من  قمة المناخ COP28 ، نحو تحقيق المزيد من النجاح، مع تحقيق نتائج جيدة للصناعات فى خفض الانبعاثات.

وأوضح الملا أن الجدية فى تخفيض الانبعاثات ضرورية ، فى ظل تحمس الجميع لما تم عرضه وما رأيناه من توافق وتفهم للعمل معاً لتحقيق تحول طاقي يراعى الجميع، وهو التوافق الذى بدى أيضا في تواجد جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى المناخ واجتماع كل الأطراف على نفس المائدة ونفس الهدف

وزير البترول: لدينا خارطة عمل واضحة لبدء مبادرة تجميع الميثان

وزير البترول وجون كيري يفتتحان فعاليات يوم إزالة الكربون.. صور

وأشار إلى أن التوجه نحو زيادة مشروعات خفض الانبعاثات فى المشروعات القائمة والالتزام بها فى مشروعات التوسعات الجديدة فى صناعة البترول والعمل على الإسراع بذلك،  ينتج فرصاً جيدة للتعاون مع الشركات والقطاع الخاص لتقديم حلول وتقنيات حديثة لتحقيق ذلك، مؤكداً على أن قطاع البترول المصرى تنافسى وكفء ويفتح ذراعيه لمشاركة الفرص التى يطرحها فى كل المجالات.

وهنأ وفد الشركة العالمية، وزير البترول، على نجاح فعاليات القمة، ويوم إزالة الكربون، وأشادوا بالتعاون البناء مع قطاع البترول.

وأكد الوفد اعتزازهم بهذه الشراكة المتميزة، معربين عن تطلعهم لزيادة استثمارات الشركة بمصر، وخاصة في مجالات خفض الانبعاثات والتحول الرقمي، وإنتاج الهيدروجين، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وغيرها من المجالات التى يمكن لهم تقديم خدمات هندسية بها.

ونوهوا بأن بدء وزارة البترول والثروة المعدنية، لتنفيذ حقيقي لمشروع التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي؛ هو استثمار واقعي لإمكانيات مصر، وموقعها الاستراتيجي بين 3 قارات، هي: إفريقيا وآسيا وأوروبا، وما تملكه من موارد وثروات طبيعية.

حضر اللقاء من شركة هني ويل، كلا من: خالد هاشم رئيس الشركة لمنطقة شمال إفريقيا، محمد محيسن رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، محمد رستم مدير تنمية الأعمال.

وزير البترول والثروة المعدنية اخبار مصر ازالة الكربون أجندة قمة المناخ COP 27 مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد فمك|تعليق صادم من والد حسام حبيب بعد عودته إلى شيرين عبدالوهاب

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

أسامة عبد الكريم يكشف ما قاله محمد الشناوي بعد رحيله عن الأهلي

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

21 وفاة .. ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط ميني باص بترعة الدقهلية

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد مباشر الآن 0-0 فى الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

وزيرا البترول والخارجية يزوران جناح السعودية الخضراء بقمة المناخ

ترشيحاتنا

الأحزاب وأعضاء الحوار الوطني يشاركون في جلسة العدالة المناخية وقضايا البيئة

يا الدفع يا الوقف.. حسم مصير كهربا مع الأهلي أخر ديسمبر .. فيديوجراف

شراكة استثنائية بين الشباب والحكومة والمؤسسات الدولية في التعليم وريادة الأعمال

هني ويل العالمية: تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز استثمار واقعي لإمكانياتها

تعويض مالي عاجل من التحالف الوطني للعمل الأهلي لضحايا أتوبيس الدقهلية

أذكار بعد الصلاة.. تغفر الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سماعة رأس تقتل صاحبها فور موته في لعبة افتراضية بأمريكا.. القصة الكاملة

مأساة الطفل أحمد سجين المنزل منذ ولادته.. أحرقته أمه وتركه والده على طريق سريع

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات وضعت مايا دياب بمأزق

احذر .. أدوية منتشرة بالأسواق تسبب العقم للرجال

فيديو

تريند تاني.. حقيقة القبض على العامل المطرود من محل الكشري.. تغظية خاصة

لن تصدق الفرق.. تغير شكل الفنانة غادة عبد الرازق بعد حقنها بـ البوتوكس

ارتفاع عدد الضحايا.. تفاصيل مؤلمة حول حادث سقوط أتوبيس بترعة في الدقهلية..خاص

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس الساعات القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ