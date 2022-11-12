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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك الأقصر تحبط 103 محاولات تهريب بـ2.231 مليون جنيه الشهر الماضي

مكافحة التهريب الجمركي
مكافحة التهريب الجمركي بالأقص

تمكنت إدارة مكافحه التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد محمدعبدالعظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى من ضبط وتحرير 103 محضر ضبط جمركي خلال شهر أكتوبر 2022 بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وذلك بمحال تجاريه بالأقصروأسيوط وسوهاج وأكمنه متفرقه ( كمين منشاه العمارى –البغدادي- القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي - أسيوط)

وتشكلت لجنة الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن ومحمود صلاح مفتشى إدارة مكافحة التهرب الجمركى ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد وائل عبدالرحمن والرائد على طاهر ومن أمناء الشرطة جابر العزب وشحات عبدالنعيم وعامر عبدالوهاب وسنوسى نصير وحسن عريان واشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين .

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وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن نظارت ومستلزمات طبية وسيارات ( 8 سيارة للمعاقين) وقطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وإطارات دراجات نارية  وزيوت سيارات وإكسسوار محمول وأدوات كهربائية وأدوات صحية ومنزلية ومبردات مياة ولعب أطفال ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

وبلغت قيمة المضبوطات2 مليون و231 ألف و435 جنيه والرسوم الجمركية 1 مليون و3 آلاف و570 جنيه .


وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية وقدرة 985 ألف و249 جنيه على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد الاستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

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