بعد عقد قرانها.. شيري عادل تفاجئ الجمهور بدون مكياج.. شاهد

حرص طارق صبري على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة له برفقة شيري عادل بعد عقد قرانهما.

ولفتت شيري عادل الأنظار في الصورة بإطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، حيث ارتدت تي شيرت أبيض نصف كم لايحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه بنطلون جينز فاتح.

تزينت شيري عادل ببعض الإكسسورات العصرية والبسيطة غير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت شيري عادل على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، وبدت بدون مكياج مما كشف عن جمالها الطبيعي.