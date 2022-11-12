عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز تبادل كلمات الحب والغزل في فترة الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

هل يجوز تبادل كلمات الحب والغزل في فترة الخطوبة .. قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لـ الحب معانً كثيرة، ومنها قول الصديق لصديقه: إني أحبك، ومعناها التقدير والاحترام وأنه يقدر دور هذا الصديق في حياته.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يحق لنا التصريح بكلمات الحب قبل الزواج ؟ أن هناك معنى آخر للحب وهو ميل قلب الشخص لغيره من الجنس الآخر، مؤكدًا أن هذا النوع لابد أن يكون مصحوبًا بنوع من الميل إلى التواصل الجسدي.

وأوضح أن هناك نوعًا ثالثًا من معاني الحب، وهو الإعجاب الذي يعد أولى خطوات حب الميل القلبي.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تصريح الشاب أو الفتاة لغيره بالحب الذي معناه الميل القلبي، لايجوز قبل الزواج، لأن الميل القلبي يقتضي الميل التواصل الجسدي.

وأوضح أن كلام الخاطب مع مخطوبته قبل الزواج؛ جائز إن كان بالمعروف، مشيرًا إلى أن المشاعر التي تكمن داخل نفس الإنسان لا يحاسب الإنسان عليها، بخلاف السلوك والتصرفات التي يترجمها الشخص بناءًا على هذه المشاعر.
وتابع أن هذه المشاعر الكامنة في قلب الإنسان لابد أن يتم إحاطتها بإطار شرعي وأخلاقي؛ حتى لا يحدث تجاوز جسدي أو لفظي، ناصحا الشاب والفتاة بتأجيل التصريح بالحب قبل الزواج، معللًا بأن تكرار التصريح قد يؤدي إلى ضياع القيم التي يجب الحفاظ عليها أثناء فترة الخطوبة.

حكم قراءة الفاتحة عند الخطوبة 

قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن بعض المتشددين يقولون أن قراءة الفاتحة عند الخطوبة أو عند كتابة العقود وما شابة بدعة وأنه لايجوز قراءتها لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك.

وأضاف «عثمان»، أن قراءة الفاتحة عند الإقبال على أمر ما هو نوع من أنواع الاستبشار بكتاب الله تعالى فإن فاتحة الكتاب هى أعظم آيات القرآن.

واستشهد، بقوله تعالى: « وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ»، مؤكدا أن قراءتها عند الخطوبة ليست من البدع إذا كان يقرءها الإنسان تبركا واستبشارا بها قبل القدوم على شىء يحبه المسلم.

الحب قبل الزواج فترة الخطوبة حكم الحب قبل الزواج دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس الدقهلية

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. شاكيرا تُبكي القلوب بتشجيعها لابنها خلال مباراة بيسبول في برشلونة

نجم منتخب الكاميرون السابق يتهم ايتو بشراء بكاري جاساما للتأهل لـ كأس العالم

البحرين تشهد أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية منذ 20 عامًا

المصريون في أمريكا ينظمون وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة|فيديو وصور

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

بعد اعتناقها الإسلام .. إطلالة لافتة لـ مارين الحيمر بدون حجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغلط على أخوها | تصريح ناري من رضوى الشربيني بسبب زواج شيرين

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

لوك جريء.. ياسمين عبد العزيز تدهش الجمهور في أحدث ظهور لها

حزينة جدا فيه سر .. رسائل مؤثرة لـ شيرين بسبب هذه الصور

فيديو

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

ضحايا وجثث مجهولة .. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ