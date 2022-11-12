هل يجوز تبادل كلمات الحب والغزل في فترة الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز تبادل كلمات الحب والغزل في فترة الخطوبة .. قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لـ الحب معانً كثيرة، ومنها قول الصديق لصديقه: إني أحبك، ومعناها التقدير والاحترام وأنه يقدر دور هذا الصديق في حياته.



وأضاف الدكتور عمرو الورداني عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يحق لنا التصريح بكلمات الحب قبل الزواج ؟ أن هناك معنى آخر للحب وهو ميل قلب الشخص لغيره من الجنس الآخر، مؤكدًا أن هذا النوع لابد أن يكون مصحوبًا بنوع من الميل إلى التواصل الجسدي.



وأوضح أن هناك نوعًا ثالثًا من معاني الحب، وهو الإعجاب الذي يعد أولى خطوات حب الميل القلبي.



وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تصريح الشاب أو الفتاة لغيره بالحب الذي معناه الميل القلبي، لايجوز قبل الزواج، لأن الميل القلبي يقتضي الميل التواصل الجسدي.



وأوضح أن كلام الخاطب مع مخطوبته قبل الزواج؛ جائز إن كان بالمعروف، مشيرًا إلى أن المشاعر التي تكمن داخل نفس الإنسان لا يحاسب الإنسان عليها، بخلاف السلوك والتصرفات التي يترجمها الشخص بناءًا على هذه المشاعر.

وتابع أن هذه المشاعر الكامنة في قلب الإنسان لابد أن يتم إحاطتها بإطار شرعي وأخلاقي؛ حتى لا يحدث تجاوز جسدي أو لفظي، ناصحا الشاب والفتاة بتأجيل التصريح بالحب قبل الزواج، معللًا بأن تكرار التصريح قد يؤدي إلى ضياع القيم التي يجب الحفاظ عليها أثناء فترة الخطوبة.

حكم قراءة الفاتحة عند الخطوبة

قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن بعض المتشددين يقولون أن قراءة الفاتحة عند الخطوبة أو عند كتابة العقود وما شابة بدعة وأنه لايجوز قراءتها لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك.

وأضاف «عثمان»، أن قراءة الفاتحة عند الإقبال على أمر ما هو نوع من أنواع الاستبشار بكتاب الله تعالى فإن فاتحة الكتاب هى أعظم آيات القرآن.

واستشهد، بقوله تعالى: « وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ»، مؤكدا أن قراءتها عند الخطوبة ليست من البدع إذا كان يقرءها الإنسان تبركا واستبشارا بها قبل القدوم على شىء يحبه المسلم.