صاحب مشروع القرية الزراعية المستدامة يوضح سبب اختياره الوادي الجديد للتنفيذ .. فيديو

قال محمد عبد العزيز صاحب مشروع القرية الزراعية المستدامة، إنه تم اختيار الوادي الجديد لتنفيذ هذا المشروع بسبب أن منطقة الوادي الجديد تكون ٤٥٪ من مساحة مصر ويعيش على هذه المساحة ٢٥٠ الف مواطن فقط.

واضاف "محمد عبد العزيز" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن الطقس مشمس أغلب الأوقات في الوادي الجديد وهناك مساحات أراضي كبيرة تصلح لإقامة مشاريع زراعية عملاقة لتأمين الأمن الغذائي المصري.

وتابع محمد عبد العزيز أن اليوم تم تدشين ثاني استثمار أجنبي مباشر في معضلة الطاقة والغذاء والمياه مع صندوق الاستثمار النرويجي وفرنسا والسويد.