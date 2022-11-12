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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: بايدن أكد أن مصر أم الدنيا.. وفيه ناس مش عايزة بلدها كبيرة

السيسي وبايدن
السيسي وبايدن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  عناصر الجماعة  الإرهابية كانوا يتحدثون بأن الرئيس الأمريكي لن يأتي إلى مصر وأنه لن يقابل الرئيس السيسي.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"    الرئيس الامريكي بايدن أكتر واحد تحدث عن مصر بشكل إيجابي ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  بعض الناس مش عايزين يسمعوا أي حاجة إيجابية عن مصر ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  في ناس مش عايزة بلدها تكون دولة كبيرة، والمصري لازم يشوف مصر دولة كبيرة ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الرئيس الأمريكي جو بايدن  وجه الشكر إلى مصر وتحدث عن أن مصر أم الدنيا ، وقابل الرئيس السيسي على هامش فعاليات قمة المناخ".
 

أحمد موسى مصر الرئيس السيسي بايدن اخبار التوك شو

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