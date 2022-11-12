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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟ .. نصيحة من عالم أزهري

دعوات
دعوات

هل يجوز الدعاء على من ظلمني ؟ .. سؤال ورد إلى الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي عبر صفحته الرسمية ، وأجاب قائلا : أيها المظلوم لا تحزن ، كل ساق سيسقى بما سقى ، والدليل من حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ما متعني بسمعي وبصري واجعله الوارث مني وانصرنا على من يظلمني وخذ بثأري منه .

وأضاف عبد الرازق خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية ، يجوز الدعاء على من ظلمك ، وأنصحك بقول  (وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد) ( فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب) .

ونصح عبد الرازق كل مظلوم بأن يقول :(حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني ) وهذه ذكرت في القرآن الكريم ،  ورددها النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع أهل مكة في حمراء الأسد ، فقال النبي (حسبنا الله ونعم الوكيل ) . 

 

دعاء المظلوم والمهموم
 

حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني.

اللهم أنت ولي قلبي إذا ضاق، اللهم أنت حسبي إذا ظلمني ظالم ولم يراع ثقل هذا الظلم على صدري اللهم اشرح صدري، ويسر أمري، وفرج همي، واكشف كربتي.

يا رب انصر الحق واقر العدل وجرعهم من نفس كأس الظلم الذي جرعونا منه اللهم اخذلهم خذلانًا مبينًا.

اللهم أرغم أنف كل ظالم، وعجل حتفه، ولا تجعل له قوة إلا قصمته، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة علو إلا وضعتها، ولا ركنًا إلا وهنته ولا سببًا إلا قطعته، يارب إن الظالم جمع كل قوته وطغيانه ونحن عبيدك جمعنا له ما استطعنا من الدّعاء، يا رب استجب لدعوة عبادك المظلومين.
اللهمّ إنّي أستغيث بك بعدما خذلني كلّ مغيث من البشر، وأستصرخك إذ قعد عنّي كلّ نصير من عبادك، وأطرق بابك بعدما أغلقت الأبواب المرجوّة، اللهمّ إنّك تعلم ما حلّ بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.

هل يجوز الدعاء على من ظلمني الشيخ رمضان عبد الرازق دعاء المظلوم والمهموم الداعية الاسلامي القران الكريم رمضان حسبي الله ونعم الوكيل عالم أزهري دعاء المظلوم

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