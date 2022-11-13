كلية الآثار جامعة عين شمس تبدأ امتحانات الميد ترم اليوم

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، القائم بعمل عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ووكيلها لشئون التعليم والطلاب، استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع برامج الكلية تطبيقا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التى تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على ان يُخصص له 10 درجات.

وأكد الدكتور حسام طنطاوي، أن الموعد المحدد لبداية هذه الاختبارات هو الأحد 13 نوفمبر 2022 وانها تستمر حتى الخميس 17 نوفمبر 2022م حيث يجرى اختبار الطلاب وفقـًا للجدول المعلن.

وأضاف القائم بعمل عميد كلية الآثار ووكيلها لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة شئون الطلاب قامت بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وتم إعلانها للجميع قبل موعد أول اختبار.

وأضاف أن القواعد التي تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تركت للسادة أعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

قائمة المحظورات بامتحانات الميد ترم

وتأتي قائمة المحظورات بإمتحانات الميد ترم الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 كالتالي:

1- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

2- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

3- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان.

4- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان.

5- يحظر الحديث الجانبي داخل اللجان.

أجهزة ممنوع اصطحابها في امتحانات «الميدتيرم»:

- موبايل.

- تابلت.

- سماعة أذن بمختلف أنواعها وأشكالها.

- ساعة يد ذكية.