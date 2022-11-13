جوائزها تصل إلى 40 ألف جنيه.. تعرف على مسابقة ابتكار6 لطلاب جامعة القاهرة

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة عن مسابقة ابتكار 6 المؤهلة لمسابقة إبداع 11 بوزارة الشباب والرياضة، وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وإشراف الدكتور جمال الشاذلي .

وتقال مسابقة ابتكار 6 بعدد متنوع من المجالات، ومن ضمنها مجال الابتكار والاختراع فى مجالات: ريادة الأعمال - الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقاته - الابتكارات الهندسية والسيارات الكهربائية وطابعات ثلاثية الأبعاد - تكنولوجيا الغواصات الآلية والروبوتكس)

وتأتي شروط مسابقة ابتكار 6 كالتالي:

أن يكون الطالب مقيد بإحدى كليات جامعة القاهرة للعام الجامعي 2022/ 2023 والسن من (18-27) سنة .

الابتكار يخدم المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

يشترط تقديم نموذج أولي قابل للتشغيل فى مجال الابتكار والاختراع.

يتم تقديم نموذج أولي قابل للتشغيل في أحد المجالات السابقة + ورقة عن المشروع (أصل +صورة+ CD) موضح بها الآتي:- (اسم المشروع - الفن السابق - المشكلة او القصور في الفن السابق - الجديد فى الفكرة للجهاز المقدم - الوصف التفصيلي - طريقة الاستغلال - اوجه الاختلاف بين ما يقدمه وما هو متاح بالفعل - شرح لوحات الرسم + لوحات الرسم(إن وجدت) - أي إضافة أخرى)

في حالة المشاركة بفريق عمل لا يزيد عن 3 ومثله عدد 2 طالب.

تشارك الأعمال الفائزة بالمركز الأول فقط في كل مجال في مسابقة إبداع 11 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة لاحقا.

يقدم مع العمل صورة البطاقة + الكارنيه + رقم التليفون.

آخر موعد تسلم الأعمال 15 نوفمبر . بإدارة النشاط العملي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

جوائز مسابقة ابتكار 6 بجامعة القاهرة

وتمنح جامعة القاهرة الطلاب الفائزين فى مسابقة ابتكار 6 للمصعدين لمسابقة إبداع فى كل مجال عدد من الجوائز المالية والتي يكون تقسيمها كالتالي:

المركز الأول: 40000

المركز الثاني: 35000

المركز الثالث 30000