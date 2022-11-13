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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جوائزها تصل إلى 40 ألف جنيه.. تعرف على مسابقة ابتكار6 لطلاب جامعة القاهرة

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة عن مسابقة ابتكار 6 المؤهلة لمسابقة إبداع 11 بوزارة الشباب والرياضة، وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وإشراف الدكتور جمال الشاذلي .

وتقال مسابقة ابتكار 6 بعدد متنوع من المجالات، ومن ضمنها مجال الابتكار والاختراع فى مجالات: ريادة الأعمال - الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقاته - الابتكارات الهندسية والسيارات الكهربائية وطابعات ثلاثية الأبعاد - تكنولوجيا الغواصات الآلية والروبوتكس)

وتأتي شروط مسابقة ابتكار 6  كالتالي:

  • أن يكون الطالب مقيد بإحدى كليات جامعة القاهرة للعام الجامعي 2022/ 2023 والسن من (18-27) سنة .
  • الابتكار يخدم المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  • يشترط تقديم نموذج أولي قابل للتشغيل فى مجال الابتكار والاختراع.
  • يتم تقديم نموذج أولي قابل للتشغيل في أحد المجالات السابقة + ورقة عن المشروع (أصل +صورة+ CD) موضح بها الآتي:- (اسم المشروع - الفن السابق - المشكلة او القصور في الفن السابق - الجديد فى الفكرة للجهاز المقدم -  الوصف التفصيلي - طريقة الاستغلال - اوجه الاختلاف بين ما يقدمه وما هو متاح بالفعل - شرح لوحات الرسم + لوحات الرسم(إن وجدت) - أي إضافة أخرى)
  • في حالة المشاركة بفريق عمل لا يزيد عن 3 ومثله عدد 2 طالب.
  • تشارك الأعمال الفائزة بالمركز الأول فقط في كل مجال في مسابقة إبداع 11 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة لاحقا.
  • يقدم مع العمل صورة البطاقة + الكارنيه + رقم التليفون.
  • آخر موعد تسلم الأعمال 15 نوفمبر . بإدارة النشاط العملي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

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جوائز مسابقة ابتكار 6 بجامعة القاهرة

وتمنح جامعة القاهرة الطلاب الفائزين فى مسابقة ابتكار 6 للمصعدين لمسابقة إبداع فى كل مجال عدد من الجوائز المالية والتي يكون تقسيمها كالتالي: 

المركز الأول: 40000

المركز الثاني: 35000

المركز الثالث 30000

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