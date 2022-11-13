الشغالة قالتلي مش موجودة.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل صادمة عن خلافها مع لوسي

حلت الفنانة نجوى فؤاد، ضيفة على برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، والمذاع على شاشة "القاهرة اليوم".

وكشفت نجوى فؤاد سبب خلافها مع الفنانة لوسي، وقالت خلال اللقاء: مش زعلانة منها بسبب الغيرة، لأني عمري ما غيرت من حد، والناس العادية والغير عادية بتحبني، وأنا ولوسي كنا قريبين من بعض، وحصل سوء تفاهم في موقف معين، وانسحبت من الموقف، وأنا أما أنسحب مش ببص ورايا، علشان أنا برج الجدي.



واستكملت نجوى فؤاد حديثها قائلة: مغلطتش في موقفي مع لوسي علشان أصلحوا، وهي غلطت فيا هي وآسرتها، أنا سمعت إنهم تعبانين، واشتريت شوية حلويات وروحتلهم، وكان معايا صديقة صحفية، وهي اللي كانت تعبانة، ونزلت البواب قالي دول في المستشفى، قولتله مستشفي إيه ومحدش رد عليا، وعرفت إن هما فوق نايمين، قولتلهم أجيلكوا وقت تاني وأتضايقت.

وأضافت نجوى فؤاد: ومش هي اللي قالت ديه واحدة شغالة صغيرة، طلعت سلم البيت لغاية الأسانسير، وأتجرحت جدًا، وكنت رايحه من قلبي، قوليلي قابليني في أي وقت مش كده، الموقف على بعضه مش حلو، لما أكون نايمة، البنات نايمة ممكن تتصلوا بعديها بساعة، وفي 100 إعتذار، ومكلمتنيش ولا أنا اللي كلمتها، ومش متضايقة إن مش بكلمها، ولوسي فنانة موهوبة ومحترمة، وممثلة درجة أولى ومعترفه بيها مليون في المية.

ووجهت رسالة لبوسي، قائلة: كنت زعلانة منك بس والله نسيت، وتليفوناتي ومخي وقلبي وعواطفي كله ليك، مفيش حاجة، ومفيش زعل بينا وبين بعض، ومش زعلانة.