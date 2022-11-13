بدل إطعامها.. شاهد عريس يحطم التورتة في وجه العروس|فيديو

قد يكون حفل الزفاف هو أهم يوم في حياة العريس والعروس، لكنه قد يصبح حدثًا مروّعًا في بعض الحالات، وذلك بسبب العصبية والانفعال الزائد على أتفه الأشياء.

في مقطع فيديو متداول مؤخرًا، حول عريس حفل الزفاف إلى كارثة، بعدما قام بتحطيم التورتة في وجه العروس، بدلًا من إطعامها إياها.

العريس يحطم الكعكة بوجه العروس

فوفقًا للتقاليد، يقوم العروس والعريس بإطعام بعضهما البعض أول قضمة من تورتة الزفاف، لكن في المقطع المتداول لم يتم الأمر كما هو متوقع.

ففجأة، أمسك العريس بـ التورتة وحطمها على وجه عروسه، مما ترك جميع المعازيم الحضور في صدمة خلال الحفل.

بعد أن حطم الكعكة في وجهها، فقدت العروس توازنها ووقع الزوجان على الأرض.

وعلى الرغم من أن العريس سرعان ما ساعد عروسه على الوقوف على قدميها، إلا أن المشهد ترك الجمهور عاجزًا عن الكلام.