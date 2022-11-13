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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عز لـ جمهورها : قلبي مفرفح من الفرحة

صدى البلد

شاركت الاعلامية ياسمين عز ، متابعيها بـ عدة صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 

 

وكتبت ياسمين عز “  قلبي مفرفح من الفرحة ”.

 

يذكر أن جهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للأمهات قائله،: " البنت اللي تقولك هاتجوز ابنك غصب عنك.. قولي لها روحي بلطي البحر".


وأضافت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": “:اوعي تتجوز واحدة امك مش راضية عليها.. ولو الراجل مكنش ابن امه ميبقاش راجل".

وأشارت: "اللي أمك تقولك عليه أعمله من غير تفكير، ولو قالتلك على بنت متنفعش يبقى متنفعش، لأنها أكثر خبرة منك وعارفة مصلحتك كويس، وممكن البنت تكون كويسة لكن أمك عندها نظرة تانية".

وتابعت: "كله إلا رضا الأم وعمرك ما هتعمل حاجة هي مش راضية عنها وهتكمل أو هتنجح فيها"، لافته: "اختار اللي أمك تكون راضية عنها لأن البنت تتعوض لكن الأم لا تعوض".

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