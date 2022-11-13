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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قرفت منك.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بمنشور جديد: مش فارقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

عادت ياسمين رئيس من جديد لتصدم جمهورها بمنشور غريب عبر حسابها على تويتر حيث كتبت:"‏يلا نبص علي نص الكوباية المليان أو الفاضي  مش فارقه.

جاء ذلك بعدنا نشرت منذ ايام  منشور  صادم لجمهورها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وكتبت ياسمين:" بطلت احترمك وكمان قرفانة منك".

من ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين رئيس مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل " ألف ليلة وليلة "مع  الفنان ياسر جلال، وتجسد خلال العمل شخصية شهرزاد، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، نور اللبنانية، مايان السيد، وشيري عادل، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خير.

بطلت أحترمك وقرفانة منك.. منشور صادم من ياسمين رئيس

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وتشارك ياسمين رئيس فى بطولة" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

ياسمين رئيس مايان السيد محمود حافظ مصطفى شعبان باسم سمرة

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