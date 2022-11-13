القصة الكاملة.. مأساة عجوز أنهى حياته بالمحلة والإنقاذ النهري يبحث عنه لليوم الثامن

شهدت عزبة الشركة التابعة لقرية الجابرية بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الصدمة والوجيعة علي وجوه المئات من الأسر والعائلات عقب إنهاء عجوز مسن حياته يدعى السيد صابر البلكيمى يبلغ من العمر 63 سنة، عقب إلقاء نفسه فى مياه المصرف، وسط حالة من الترقب والحزن من الأهالى لانتشال جثمانه طوال الأيام الثامنة علي التوالي بسبب تراكم القمامة والمخلفات في مصرف كوتشنر الواصل بين محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اخطارا من مامور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بقيام شخص يدعى سيد صابر البلكيمى فى الستينات من عمره، بإلقاء نفسه فى مياه مصرف عزبة الشركة .

كما باشرت فرق الإنقاذ النهرى دورها بالانتقال إلى محل البلاغ، ومازالت عمليات البحث عن الجثة متواصلة منذ ما يقرب من ساعة.

وأفصح شهود العيان أن العجوز المسن مريض نفسي وألقى بنفسه فى مصرف الترعة، وجار المتابعة من الأجهزة الأمنية حتى العثور على جثمانه، ونقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها.

في ذات السياق كشف محمد عبد الحميد زوج شقيقته، أن العجوز مسن متزوج ولديه ولد واحد، وطوال حياته يعانى من اضطرابات نفسية منذ 35 سنة، أثرت على سلوكه حيث يوجد شهادات طبية تؤكد ذلك من مستشفى الصحة النفسية، فضلا عن أنه حاول إنهاء حياته عدة مرات والأهالى تنقذه، إحداها حاول الإمساك بسلك كهرباء وتسبب فى بتر ذراعه.

كما كشف أنه يوم الحادث شاهدته إحدى السيدات وهو يلقى بنفسه بدون ملابس فى مياه المصرف، وعندما استغاثت بالصراخ للأهالى قاموا بإنقاذه، وعندما شاهد سيارة تستقلها عدد من السيدات لم يمر دقائق حتى ألقى بنفسه مرة أخرى فى مياه المصرف، ولم يستطيعوا إنقاذه، لافتا أن قوات الإنقاذ النهرى خلال 8 أيام يحاولون انتشال جثته بعد أن جرفها التيار، إلى مكان بعيد، ولكنها انتهت جميعها بالفشل.

كما ناشد مديرية الرى بإمدادهم بالمعدات الكافية، حيث أنه من المرجح أن يكون جثمانه عالق فى " الروبة " وهى عمقها ٢ متر فى المياه كونه مصرف صرف صحى.