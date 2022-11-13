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توك شو

أستاذ اقتصاد: مصر سلة غذاء العالم ولدينا اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة|فيديو

الدكتور أشرف كمال
الدكتور أشرف كمال ، أستاذ اقتصاد زراعي

قال الدكتور أشرف كمال ، أستاذ اقتصاد زراعي ، إن استراتيجية  التنمية الزراعية  المستدامة في مصر 2030 لها أهداف محددة ، وأولها زيادة زيادة إنتاجية وحدة الأرض ، ووحدة المياه ، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ، وتحقيق الأمن الغذائي.

 

وتابع الدكتور أشرف كمال ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن استراتيجية  التنمية الزراعية المصرية تهدف لزيادة تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية ، والدولية ، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي.

 

وأردف، أن الاستراتيجية تتناول أهداف لمواجهة التغيرات المناخية المفاجئة التي تواجه الزراعة المصرية.

 

وأكمل : مصر ستكون سلة غذاء العالم ، وحققنا الكثير من إنجازات تحسين الأمن الغذائي ،  ولديها اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة.

 

أستاذ اقتصاد زراعي الدكتور أشرف كمال أستاذ اقتصاد زراعي برنامج صباح الورد التغيرات المناخية توك شو

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