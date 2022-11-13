أستاذ اقتصاد: مصر سلة غذاء العالم ولدينا اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة|فيديو

قال الدكتور أشرف كمال ، أستاذ اقتصاد زراعي ، إن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 لها أهداف محددة ، وأولها زيادة زيادة إنتاجية وحدة الأرض ، ووحدة المياه ، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ، وتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع الدكتور أشرف كمال ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن استراتيجية التنمية الزراعية المصرية تهدف لزيادة تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية ، والدولية ، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي.

وأردف، أن الاستراتيجية تتناول أهداف لمواجهة التغيرات المناخية المفاجئة التي تواجه الزراعة المصرية.

وأكمل : مصر ستكون سلة غذاء العالم ، وحققنا الكثير من إنجازات تحسين الأمن الغذائي ، ولديها اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة.