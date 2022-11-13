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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس: تعين طارق يوسف قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية  

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قراراً بقيام الدكتور طارق يوسف أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالجامعة، بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لمستشفيات جامعة عين شمس  وذلك اعتباراً من ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢.

جدير بالذكر أن ترأس الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو منظمة العالم الإسلامي التربية والعلوم والثقافة  و الدكتور محمود  المتيني رئيس جامعة عين شمس جلسة الأسيسيكو  لحماية التراث العربي و الاسلامي.

وذلك بحضور الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا حالياً، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية سابقاً  و السيد وزير الثقافة التونسى  و الدكتور عمر الحسيني  عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس الدكتور احمد العوضي مدير مركز الاستدامة بالجامعة و الدكتور أحمد فتحى خليفة مدير وحدة التعاون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس وذلك ضمن   فاعليات  مشاركات  جامعة عين شمس بمؤتمر الدول الأطراف( قمة المناخ COP27).

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