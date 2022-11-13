بناءً على طلبه.. رئيس الوزراء العراقي ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة

أنهى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تكليف القاضي علاء الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية بناء على طلبه؛ فيما كلف القاضي، حيدر حنون زاير، بمهام رئاسة هيئة النزاهة.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، جاء في بيان لمكتب السوداني: "أنهى تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، مثمنا جهوده في المرحلة السابقة. وكلّف بدلاً عنه، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة".



وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان "توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري".

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي، قد قدم الاحد، طلبا الى السوداني بشأن اعفائه من منصبه بسبب ما اسماه بالحرب الاعلامية ضده، مبينا ان التخلي عن المنصب راحة بال وانعتاق من المسؤولية.