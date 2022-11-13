محافظ بني سويف يتابع جهود قطاع الزراعة في ملفات توافر الأسمدة وكارت الفلاح

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الثلث الأول من شهر نوفمبر الجاري"، والذي تضمن الإشارة إلى إشراف المديرية على أعمال تسوية بالليزر وزراعة الحقول الإرشادية التي تم تسويتها من قبل بقرى الحمام وكوم أبو خلاد-مركز ناصر، ضمن خطة تحسين الأراضي ببني سويف، والتي تقوم على 3 دعائم أساسية، هي التسوية بالليزر، التوصيات بالزراعة على مصاطب من خلال التجمعات الإرشادية، وتوفير المياه والتقاوي والمساعدة على المكافحة وزيادة الإنتاجية.

كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية حيث تم تفقد سير العمل بجمعية بني قاسم مركز ببا، وجمعية منشأة طاهر بإهناسيا، وجمعية بني عدي بمركز ناصر، لمتابعة أعمال تأهيل المساقي الخصوصية والزراعات القائمة، ومنظومة صرف الأسمدة الزراعية وأعمال الحصر الحيازي، فيما تم المرور على جمعية عزبة تلت بمركز الفشن، لمتابعة صرف الأسمدة عن طريق كارت الفلاح ، حيث بلغ إجمالي الكروت التي تم توزيعها أكثر من 92 ألف و700 كارت ، فيما يتواجد بالجمعيات 1228 كارت تمهيداً لتسليمها لأصحاب الحيازات.

وتضمن التقرير الإشارة إلى تنظيم ندوات عن محصول القمح، والفول البلدي، ضمن الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، تناولت زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام عن الموسم الماضي، وأهم العمليات الزراعية المختلفة والسياسة الصنفية للمحصول، وآليات مقاومة الحشائش والحشرات والأمراض التى تصيب المحصول، بجانب تنفيذ ندوة لمهندسات الإرشاد على حاضنات مشروع الابتكار الزراعي، من خلال منظمة GIZ مشروع الابتكار الزراعي، وتنظيم عدة ندوات عن المحاصيل السكرية، ومكافحة القوارض وأضرارها وكيفية مواجهتها، فضلا عن ندوة عن الصحة الإنجابية ومتابعة فصول محو الأمية من خلال مشروع تنمية القرية.

هذا بجانب قيام إدارة حماية الأراضي بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية بعمل معاينات لبعض الأماكن المقترحة لمزرعة سمكية ،ومتابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية، فيما تم إجراء بعض معاينات لإنشاء مزارع للإنتاج الحيواني ومناحل عسل، بجانب إصدار تراخيص لعدد 2 محل لتجارة الأعلاف، والمرور على الخضر والفاكهة الشتوية، وإعداد الحصر الشتوي لمحصول البطاطس، ومتابعة الردود على الشكاوى الواردة من جهات التحقيق.