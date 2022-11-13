مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم /الأحد/ المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المجرم اليهودي باروخ جولدشتاين في فجر أحد أيام رمضان عام 1994.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وأضافت المصادر أن الاعتقالات جاءت كالتالي؛ ثلاثة من بيت لحم، واثنان من الخليل، وواحد من القدس، وآخر من "جنين".

