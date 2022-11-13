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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"هندسة الإسكندرية" تطور روبوت لتنظيف البحار وتفوز في مبادرة المشروعات الخضراء

جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، فريق كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، لفوزه بالمركز الثاني في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فئة الشركات الناشئة، بمشروع Environmentally friendly robot الذي شارك في تنفيذه  15 طالبا من كلية الهندسة خلال إنعقاد قمة مؤتمر المناخ COP27.

وأوضح الطالب سيف الدين أحمد مختار، أحد الطلاب المشاركين في المشروع الفائز، أن فكرة المشروع هى عبارة عن روبوت أو مركبة صديقة للبيئة تتحرك بالكهرباء والطاقة الشمسية بدون استخدام أي نوع من أنواع الإنبعاثات وذلك بغية إزالة المخلفات والزيوت من البحار وتجميع إحصائيات هامة عن مدي تأثر الحياة البحرية بالتغير المناخي مثل الشعب المرجانية والأسماك، وقال أن الهدف من المركبة هو حماية البيئة من المخلفات، موضحاً أن المستهدف هو تنظيف الموانئ والسواحل الملوثة بأي شكل من المخلفات خاصة البلاستيكية للحفاظ على البيئة والكائنات البحرية، وأكد أن الروبوت قادر على الغوص تحت المياة.

جدير بالذكر أن العديد من الشركات الكبرى تحمست لتبني المشروع خلال قمة مؤتمر المناخ COP27 لتطوير الفكرة والتوسع فيها لخدمة مصر والعالم.

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