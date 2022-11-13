العراق .. إلقاء القبض على 25 شخصا بتهمة الابتزاز الإلكتروني

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إلقاء القبض على 25 متهما بقضايا الابتزاز الإلكتروني في 6 محافظات.

وذكر الجهاز في بيانه، أنه تلقى العديد من الشكاوى التي تفيد بتعرض أصحابها لابتزاز إلكتروني ومساومة مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شرعت على إثرها أجهزة الأمن بالشراكة مع جهاز الأمن السيبراني في تقصي عناوين المبتزين، وتمكنت من إلقاء القبض على 25 مشتبها بهم في محافظات كربلاء، ونينوى، وديالى، والمثنى، والنجف الأشرف وواسط.

وبعد التحقيق مع المتهمين وتدوين أقوالهم، تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية.