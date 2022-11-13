محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء كورنيش سمالوط الجديد ورصف طريق الخريجين

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عددا من الأعمال الجاري تنفيذها بقطاعي الرصف والتجميل بمركز سمالوط، في إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاعي الرصف والنظافة والتجميل لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا في مركز سمالوط، بحضور، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، المهندس وائل المصري وكيل وزارة الإسكان ، المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات.

تفقد المحافظ، أعمال الرصف بطريق الخريجين، ضمن المشروعات المركزية بطول 13 كم تقريبا في المسافة من قرية العزيمة حتى حدود المنيا جنوباً، وينفذ الاعمال وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، وتحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة.

شدد "القاضي "على الإسراع في إنجاز الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، تيسيرا على المواطنين، مؤكدا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف.

كما تابع محافظ المنيا اعمال إنشاء كورنيش سمالوط الجديد بدءا من الكوبري الجديد وحتى ميدان الحصان شمالا، والذي سيعتبر متنفسا لأهالي مدينة سمالوط، حيث استمع المحافظ لشرحا حول الأعمال الجاري تنفيذها، ووجه بمراعاة الابعاد الفنية والهندسية ومعايير الجودة المطلوبة عند القيام بأية أعمال للتطوير.

وخلال الجولة، استجاب المحافظ لطلب من احدى السيدات من كبار السن لاستكمال أعمال رصف طريق الخريجين حتى مدخل منزلها، حيث وجه باستكمال الاعمال ، مؤكدا أن الهدف الحقيقي من جميع الاعمال الجاري تنفيذها تحقيق رضا المواطن عن الخدمات العامة المقدمة.

وعلى هامش الجولة ، تفقد المحافظ عددا من الوحدات الشاغرة بمنطقة عرب الزينة والتي تضم 98 وحدة إدارية ومحلات تجارية ، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة لبحث الاستفادة من الوحدات وإعادة تخصيصها للمستحقين من الأسر الأولي بالرعاية، ضمن جهود المحافظة للاستفادة من كافة الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى فائدة مناسبة للمواطن والمحافظة معا.